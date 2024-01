Nova linha de ônibus em Campinas (SP) inicia operações esta semana

Linha 218 conectará os terminais Itajaí e Campo Grande

YURI SENA

A partir da próxima sexta-feira 19 de janeiro de 2024, os moradores de Campinas contarão com uma nova opção de transporte público com o início das operações da linha de ônibus 218. Desenvolvida pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) com a finalidade de atuar como reforço, a rota conectará os terminais Itajaí e Campo Grande. Essa iniciativa visa facilitar a integração dos usuários com as linhas BRT20 e BRT21, otimizando o sistema de transporte coletivo na região.

O novo itinerário estará em operação nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, contando com um ônibus integrado à frota e apresentando intervalos de viagem de aproximadamente 20 minutos. De acordo com o planejamento da Emdec, o tempo de deslocamento entre os terminais Itajaí e Campo Grande está estimado em cerca de 10 minutos.

O serviço terá início às 4h15, no Terminal Itajaí, com o último horário programado para as 1h05, no Terminal Campo Grande.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte