Governador Valadares (MG) terá duas novas linhas de ônibus a partir do próximo sábado (20)

Novos itinerários farão com que linhas 31 A, 31 B e 31 C sejam excluídas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir do próximo sábado, 20 de janeiro de 2024, a cidade de Governador Valadares (MG) contará com duas novas linhas de ônibus.

O itinerário da linha 38 A terá início no bairro Fraternidade, sentido Grã-Duquesa, com ponto final no condomínio Vilage das Pedras, no bairro Vale Verde.

Já na linha 38 B, os coletivos começam a circular no bairro São Cristóvão, sentido bairro Grã-Duquesa, com ponto final no bairro Vale Verde.

A criação dos itinerários citados fará com que as linhas 31 A (Cidade Jardim/Grã-Duquesa), 31B (Conquista/Vale Verde) e 31 C (Cidade Jardim/IFMG) sejam excluídas do transporte coletivo do município.

De acordo com a prefeitura, as mudanças consideram a morosidade no deslocamento dos ônibus da região da Ibituruna para a região do Grã-Duquesa em razão das constantes intervenções realizadas na ponte do São Raimundo, isso tem gerado atraso na chegada dos ônibus nos horários previstos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte