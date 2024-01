Expresso Guanabara é condenada a pagar R$ 70 mil a passageira que perdeu os filhos em ônibus da empresa

Decisão é da Justiça da Paraíba que entendeu que foi culpa do motorista do coletivo; Cabe recurso

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba condenou a empresa Expresso Guanabara a pagar indenização de R$ 70 mil a uma passageira que perdeu os dois filhos e se feriu gravemente em um acidente envolvendo um ônibus da empresa.

Cabe recurso.

O acórdão é 29 de novembro de 2023 e foi divulgado nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2024.

O desembargador João Batista Barbosa, relatou do processo, atendeu a recurso oriundo da 2ª Vara Mista de Bayeux que pedia elevação no valor da indenização.

Segundo a comunicação do TJPB (Tribunal de Justiça da Paraíba), a autora da ação, juntamente com dois filhos menores, embarcou em um ônibus pertencente à empresa no dia 7 de janeiro de 2012, no trajeto Campina Grande a Cajazeiras. Durante a viagem, o ônibus se envolveu em um acidente onde morreram seus dois filhos, ficando a autora em estado grave.

De acordo com os autos, o motorista do ônibus cruzou a linha divisória de fluxo passando para a contramão da direção colidindo lateralmente com um caminhão carreta, conforme Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal.

Para o relator do processo, “restaram demonstradas a conduta comissiva do motorista do ônibus, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, como também a inexistência de excludentes de responsabilidade”.

Já no tocante ao valor da indenização por danos morais, arbitrado na sentença em R$ 60 mil, o relator entendeu de majorar para R$ 70 mil, “por ser condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo”.

O Diário do Transporte procurou a Expresso Guanabara.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

