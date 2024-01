Agentes e oficiais estaduais de trânsito aprovados em concurso assumem cargos no DETRAN-SP

Cerca de 200 novos colaboradores serão capacitados para impulsionar a segurança viária e otimizar serviços

YURI SENA

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) recebe, nestas terça-feira 16 de janeiro de 2024 e quarta-feira (17), 200 novos profissionais aprovados em concurso para assumirem os cargos de Agente Estadual de Trânsito e Oficial Estadual de Trânsito. A convocação visa preencher essenciais posições no quadro funcional, após uma força-tarefa realizada pela companhia.

O concurso, realizado em 2019, resulta em uma posse que acontecerá na sede do órgão, localizada na Rua João Brícola, 32, no Centro Histórico da capital paulista, onde os convocados serão orientados nas providências necessárias à contratação.

Os novos profissionais, com formação técnica especializada e amplo conhecimento nas áreas relacionadas ao trânsito, será fundamental para intensificar as ações voltadas à promoção da segurança viária e aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Esses novos integrantes, ao aplicar sua expertise, contribuirão significativamente para o aperfeiçoamento contínuo das operações do órgão.

O Detran-SP reforçará a capacitação do novo grupo por meio de treinamentos via Wiki Detran-SP e AVA-Ambiente Virtual de Aprendizagem a partir desta semana. O novo sistema permitirá que os colaboradores estabeleçam trilhas de aprendizagem em formações e cursos promovidos pela Escola Paulista de Trânsito (EPT), possibilitando assim o rápido domínio de informações essenciais para desempenharem suas novas funções de maneira eficaz.

Em janeiro, os convocados realizaram a apresentação de documentação e preenchimento de declarações por meio da plataforma Usuário Externo do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Antes da posse, os selecionados passarão por exames médicos para a assinatura do contrato de trabalho.

A convocação dos Agentes e Oficiais Estaduais de Trânsito, juntamente com a expansão dos quadros do Detran-SP, é resultado de esforços conjuntos entre o órgão e as Secretarias Estaduais de Gestão e Governo Digital (SGGD), da Fazenda e da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Essa iniciativa fortalecerá a capacidade do Detran-SP em lidar eficientemente com suas responsabilidades e serviços.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte