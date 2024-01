1º Seminário Internacional de Eletromobilidade: Rumo ao Futuro Sustentável

Evento acontece nesta quarta-feira (17), no Campus Norte da Universidade de Brasília

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) será o cenário do 1º Seminário Internacional de Eletromobilidade em 17 de janeiro, focando na sustentabilidade no transporte e no avanço da eletromobilidade. Com eixos temáticos como “Eletromobilidade no contexto das ‘Cidades do Futuro'” e “Ganhos ambientais da eletromobilidade: uma visão integrada”, o evento, aberto ao público, requer inscrição antecipada no Sympla, com o credenciamento iniciando às 8h30.

Sob a liderança dos Prof. Dr. Augusto César de Mendonça Brasil e Neantro Saavedra Rivano, da Universidade de Brasília, os eixos temáticos proporcionarão um ambiente propício para diálogos e reflexões sobre a eletromobilidade. O seminário visa enriquecer o conhecimento dos participantes, ampliando suas atuações e contribuindo para a construção de novos horizontes na eletromobilidade no Brasil.

Contando com a participação de renomados pesquisadores, incluindo o Prof. Dr. Tiago Lopes Farias e a Dra. Patrícia Batista, da Universidade de Lisboa, e a Dra. Flávia Consoni, da Universidade de Campinas, o evento promete ser um marco na discussão sobre o presente e o futuro da eletromobilidade.

O HUB de Mobilidade da Finatec é responsável pela organização do evento. “ O papel dos hubs é conectar a sociedade e a instituições com o ambiente da universidade, seja laboratório de pesquisa, o parque tecnológico uma startup de ex-alunos. É assim fomentar discussões, pesquisas ”, explica o professor Augusto Brasil, diretor-presidente da Finatec.

Local: Finatec – Campus Norte da UnB

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento-online/seminario-internacional-de-eletromobilidade/2302356?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink

Programação

8h30 – Credenciamento

9h – Apresentação do HUB e contextualização sobre o cenário de eletromobilidade no Brasil – Prof Augusto Brasil, Prof Neantro

10h – Coffee break

10h15 – Painel 1 “Eletromobilidade no contexto das “Cidades do Futuro”. Mediador: Prof. Dr. Neantro Saavedra Rivano

12h – Almoço

13h30 – Painel 2 “Ganhos ambientais da eletromobilidade: uma visão integrada”. Mediador: Prof. Dr. Augusto César de Mendonça Brasil

14h30 – Painel 3 “A visão da Europa e de Portugal” – Prof Tiago Farias – Instituto Superior Técnico (Univ. de Lisboa) e Luís Barroso – MOBI.e. Mediador: Prof. Dr. Augusto César de Mendonça Brasil

15h30 – Coffee break

15h45 – Painel 4 “A visão da América Latina e do Brasil“. Mediador: Prof. Dr. Neantro Saavedra Rivano

16h45 – Debate

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte