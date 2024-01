Sindicato dos rodoviários de Porto Alegre (RS) anuncia estado de greve

Movimento serve como um aviso às empresas, indicando que a categoria planeja paralisar suas atividades

YURI SENA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte de Porto Alegre (Stetpoa) anunciou o estado de greve após uma assembleia geral na tarde desta segunda-feira 15 de janeiro de 2024. A decisão foi tomada em resposta à reunião de reivindicações da categoria rodoviária com representantes das empresas de ônibus.

O estado de greve serve como um aviso às empresas, indicando que a categoria planeja paralisar suas atividades e realizar manifestações nas garagens de ônibus dentro de 72 horas. Na última assembleia, a diretoria do sindicato, em consenso com os trabalhadores, ratificou a pauta de reivindicações, visando negociar o dissídio coletivo.

A proposta foi baseada no índice INB-MPC, calculado de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024, para efetuar o reajuste salarial nos vencimentos referentes a janeiro de 2024. Além disso, a proposta abrangeu um aumento no valor do vale-refeição para R$ 34,00 e elevação da gratificação do motorista responsável pela cobrança, passando de 10% para 12%.

O sindicato, em suas reivindicações, apoiou um aumento salarial de R$ 18,00 para os motoristas-cobradores. Contudo, as negociações estão em estágio inicial, pois o Sindicato Patronal apresentou uma contraproposta de reajuste de R$ 12,00 para a categoria. Adair da Silva, presidente da associação, expressou preocupação, afirmando: “No momento, o motorista está dirigindo e cobrando. O profissional pode causar acidentes, como já ocorreu enquanto cobrava e dirigia. Consideramos esse reajuste muito aquém do necessário”.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, a categoria está em busca de um acordo que concilie as demandas dos trabalhadores com as condições econômicas apresentadas pelos empregadores. O Stetpoa destacou, durante a assembleia, que está preparando uma série de ações em defesa dos interesses da categoria.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte