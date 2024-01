Rodoviária Turística de Ribeirão Pires, no Grande ABC, recebe nova etapa da revitalização

Local terá paredes internas e muros externos pintados, além de reforma de sanitários e mais; investimento previsto é de R$ 5,1 milhões

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Ribeirão Pires, no Grande ABC, deu início a uma nova fase do projeto de revitalização da Rodoviária Turística, localizada no Centro da Estância, visando proporcionar um ambiente moderno e seguro para os usuários. A intervenção, iniciada na segunda-feira, 15 de janeiro de 2023, concentrou-se na pintura das paredes internas do terminal e dos pilares, destacando-se pela aplicação de desenhos elaborados por profissionais, repletos de formas geométricas e cores vibrantes.

Além da renovação estética, os muros do entorno da rodoviária e as paredes que delimitam o pátio de manobras dos ônibus foram igualmente contemplados com a intervenção artística. Este novo capítulo da revitalização soma-se a uma série de melhorias que já vinham sendo implementadas pela Prefeitura, consolidando um pacote de modernização avaliado em R$ 5,1 milhões.

No final do ano passado, a municipalidade realizou o reassentamento do piso sextavado, visando eliminar imperfeições nas pistas de tráfego dos ônibus. Paralelamente, foram instaladas cerca de 300 novas luzes de LED, promovendo uma iluminação mais eficiente e segura para os usuários durante o período noturno.

As intervenções no Terminal Rodoviário Turístico vão muito além da estética, abrangendo reformas estruturais e a implementação de infraestruturas sustentáveis. Sanitários foram reformados, painéis de energia solar foram instalados, novas bilheteiras foram criadas e um espaço dedicado ao bicicletário foi incorporado, atendendo às crescentes demandas de mobilidade sustentável.

A administração municipal também se empenhou na modernização das partes hidráulica e elétrica do prédio, entregando completamente reformada a área administrativa. No ano passado, a rodoviária ganhou uma área dedicada ao embarque e desembarque de passageiros, reforçando a segurança e comodidade dos usuários.

O investimento de R$ 5,1 milhões para as intervenções no terminal turístico foi viabilizado por meio de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, contando também com uma contrapartida municipal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte