Obras nos corredores de ônibus em Ribeirão Preto (SP) são retomadas nesta segunda (15)

Operações começaram com a remoção de asfalto, seguida pela revitalização de guias e sarjetas

YURI SENA

Nesta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, foram reiniciadas as obras nos corredores de ônibus na região central de Ribeirão Preto. Os trabalhos tiveram início em dois trechos da rua Barão do Amazonas, os quais serão totalmente interditados por um período de 20 dias.

No trecho da Rua Barão do Amazonas entre a avenida Nove de Julho e a rua Bernardino de Campos, terá interdição parcial, afetando apenas uma das faixas. Já no segundo trecho, entre a rua Rui Barbosa e a rua Campos Salles, a via estará totalmente fechada. As operações começaram com a remoção do asfalto, seguida pela realização de sondagens nas redes de água e gás por parte das equipes envolvidas.

Além disso foram retomadas as obras nos corredores Castelo Branco/Treze de Maio e Costabile/Pres. Kennedy. As empresas responsáveis realizarão uma varredura abrangente para avaliar a necessidade de reparos ou limpeza. No corredor Costabile/Pres. Kennedy, as atividades começarão pelas guias e sarjetas na avenida Presidente Kennedy, entre a Castelo Branco e a praça Winston Churchill, com o cronograma de pavimentação a ser definido nos próximos dias.

Diante da interdição na rua Barão do Amazonas, a RP Mobi aconselha os condutores a adotarem rotas alternativas:

Para os motoristas que seguem na região do Boulevard com destino ao centro da cidade pela rua Barão do Amazonas, a recomendação é virar à esquerda na avenida Nove de Julho, seguir à direita na rua Amador Bueno, novamente à direita na rua Campos Salles e, por fim, à esquerda para retomar a rua Barão do Amazonas em direção ao destino desejado.

Aqueles que trafegam pela rua Rui Barbosa em direção à região central devem efetuar uma conversão à direita na rua Comandante Marcondes Salgado, seguida de uma virada à esquerda na rua Prudente de Morais, prosseguindo assim em direção ao destino desejado.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte