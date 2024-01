Metrô de SP abre 32 vagas para Aprendiz em Curso Técnico em Mecatrônica do SENAI

Inscrições no Processo Seletivo estarão abertas das 14h desta segunda-feira (15) até 21h do dia 29 de janeiro

A Companhia do Metrô, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), abre às 14h00 desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, inscrições gratuitas para processo seletivo de 32 vagas no curso de Aprendiz no Curso Técnico em Mecatrônica do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

O período de inscrições vai até as 21h00 de 29 de janeiro.

Estão reservadas duas vagas a candidatos com deficiência.

O valor da Bolsa Auxílio é de R$ 727,20 com carga horária de 4 horas diárias.

Os selecionados terão direito ainda ao Bilhete de Serviço do Metrô-SP, com acesso gratuito ao sistema metroferroviário (METRÔ e CPTM), de uso pessoal e intransferível (exceto linhas concedidas à iniciativa privada).

O aprendiz terá direito mensalmente a Auxílio Refeição de R$ 1.127,04 e Auxílio Alimentação de R$ 649,36.

Para concorrer para o Curso Técnico em Mecatrônica, o candidato deve ter no mínimo 14 anos em 21 de fevereiro de 2024, quando começa o curso, e, no máximo, idade que lhe permita conclui-lo antes de completar 24 anos. A idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência.

O período de formação profissional compreende a fase escolar (fase teórica e a fase prática profissional), na qual o Aprendiz receberá formação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI na Escola SENAI “Anchieta”, situada na Rua Gandavo, 550, Vila Mariana, São Paulo, SP.

O período do contrato de aprendizagem é de até 24 meses, vinculado ao período de duração do curso de formação.

O contrato a ser firmado com o Aprendiz é por prazo determinado e, após o seu término, será encerrado.

Os aprendizes não serão efetivados na Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo pode ser acessado no site do Metrô pelo endereço http://www.metro.sp.gov.br.

Ou então clique nos link para ler na íntegra:

Processo Seletivo 2024 para preenchimento de 32 vagas para Aprendiz no Curso de Aprendizagem SENAI

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes