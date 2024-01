Linha 9-Esmeralda volta a operar normalmente após quase seis horas com problemas nesta segunda (15)

Serviço foi afetado por falha no sistema elétrico por volta das 11h30

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 9-Esmeralda voltaram a circular normalmente às 17h29 desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2023, após uma falha elétrica afetar o sistema por volta das 11h30.

De acordo com a ViaMobilidade, a falha foi detectada na região de Presidente Altino. As composições operaram em velocidade reduzida e com maior tempo de parada, de 15 minutos, no trecho entre Osasco e Cidade Universitária, como mostrou o Diário do Transporte.

A reportagem procurou a concessionária.

Nota da ViaMobilidade:

“A operação na Linha 9-Esmeralda foi normalizada às 17h29. Devido à falha no sistema elétrico na região de Presidente Altino, os trens circularam com maiores intervalos, de cerca de 15 minutos, entre as estações Osasco e Cidade Universitária, na tarde desta segunda feira (15). Os passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e nas estações.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte