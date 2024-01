EMTU apreendeu 991 veículos irregulares entre janeiro e dezembro de 2023

Objetivo da empresa é combater o transporte clandestino de passageiros e garantir segurança e qualidade aos usuários

YURI SENA

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), em parceria com a Polícia Militar de São Paulo, conduziu 2.733 operações, ao longo de 2023, para combater o transporte coletivo clandestino nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo.

Abrangendo a capital, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, as ações resultaram na abordagem de 22.562 veículos, com 991 apreensões. Em comparação com 2022, observou-se um aumento significativo de 29% nas abordagens e 9% nas apreensões, indicando uma intensificação do combate a atividades irregulares no transporte público.

Os veículos apreendidos são removidos ao pátio de estocagem por serviço de guincho, bem como são aplicadas as multas correspondentes que podem chegar a R$ 5.212,22. Além disso os agentes averiguam carros, vans, micro-ônibus e ônibus que fazem o transporte intermunicipal metropolitano com o objetivo de combater o transporte irregular de passageiros e garantir mais segurança aos cidadãos que utilizam o sistema metropolitano.

As vans e ônibus autorizados passam por inspeções periódicas nas quais são verificados mais de 900 itens, como os sistemas de freios, suspensão, pneus, acessibilidade e demais itens que conferem a segurança, conservação e o conforto aos passageiros, conforme as determinações da ABTN (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito). Já os condutores são treinados periodicamente, bem como são atendidas todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro e aquelas determinadas pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Por outro lado, os veículos não autorizados não cumprem essas normas, sem qualquer garantia da sua procedência, além de operar de forma precária e sem concorrência, já que não cumprem qualquer requisito da legislação.

