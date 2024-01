Busscar exporta 13 Vissta Buss DD para o Chile em janeiro

Modelo tem chassi Volvo B450R e oferece serviço de leito em ambos os pisos

GUILHERME STRABELLI

Ao longo do mês de janeiro, a Busscar entregou 13 Vissta Buss DD à Pullman Bus, sediada na cidade de Santiago, no Chile. A entrega foi feita através da Vivipra, empresa que representa a encarroçadora no país.

O modelo que foi exportado tem chassi Volvo B450R e oferece serviço leito em ambos os pisos. Ao todo, existem 31 poltronas no salão superior e 12 no salão inferior, com apoio de pés, pernas, braços e apoio extra de cabeça.

O Vissta Buss DD tem sanitário, ar-condicionado, wi-fi e um sistema de entretenimento para os passageiros. Para o condutor, foi projetada uma ampla cabine com poltrona vibratória e amortecedor pneumático.

“Além dos itens que asseguram o conforto dos passageiros, como as tomadas USB em todas as poltronas, esse modelo é equipado com cinto de segurança três pontos retrátil e microcâmeras com sistema de monitoramento para dar mais tranquilidade no transporte dos usuários”, diz Fabien Accariès, gerente de exportação.

Para o diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, a exportação reforça um quadro otimista. “Tivemos um ano desafiador e, mesmo assim, estamos encerramos 2023 ultrapassando o marco de mais de 500 ônibus fabricados para o mercado externo. Seguimos confiantes para fortalecer parcerias e captar novos clientes em 2024”, avalia.

Confira imagens do modelo:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte