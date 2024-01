Brasil Sul e BYD apresentam ônibus rodoviário 100% elétrico para transportar funcionários de Itaipu

Segundo fabricante, modelo D9F apresenta autonomia de 250 km

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A fabricante BYD (Build Your Dreams) informou ao Diário do Transporte nesta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, que realizou a entrega do primeiro ônibus 100% elétrico, modelo D9F, para a empresa Brasil Sul, do Grupo Viação Garcia, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento foi no último dia 11.

A carroceria é Marcopolo, modelo Viaggio.

O veículo será usado o transporte de funcionários da hidrelétrica de Itaipu.

O chassi do D9F é desenvolvido para operações de fretamento e linhas rodoviárias de curta e médias distâncias.

A fabricante diz que o veículo é silencioso, não emite zero poluentes na operação e que apresenta baixo consumo energético.

O modelo ainda conta com suspensão pneumática dianteira e traseira, para ampliar o conforto para o motorista e para os passageiros, além de ter baixo custo de manutenção

A fabricante informou ainda que mantém um atendimento de pós-venda e manutenção.

O diretor da divisão de Ônibus da BYD, Bruno Paiva, disse que o modelo apresenta “alto desempenho nas estradas”.

Durante a apresentação do veículo, os técnicos da BYD explicaram as características do chassi D9F, o manual de garantia e manutenção preventiva. Também foi dado treinamento de condução do veículo e de limpeza e conservação dos equipamentos elétricos e eletrônicos do ônibus elétrico.

Em nota ao Diário do Transporte, a fabricante destaca algumas caraterísticas do modelo D9F

* Motor BYD-2912TZ-XY-A integrado em cada uma das rodas do eixo traseiro, contando com um módulo de controle eletrônico de tração.

* Chassi tubular que não necessita alongamento para carrocerias até 13 metros. Estrutura constituida por materiais de alta resistên cia a torção e a flexão.

* Freios a disco com ABS e sistema regenerativo, proporcionando maior segurança e autonomia ao veículo.

* Suspensão pneumática dianteira e traseira, o que proporciona maior conforto para os passageiros e motorista -Coluna de direção regulável, que permite o ajuste de acordo com as características de cada motorista, melhorando a ergonomia.

* 100% elétrico, com baixo consumo energético.

* Certificado ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015.

* Cinco anos de garantia para o trem de força: motores elétricos e caixa de redução

* Baixo custo de manutenção

