Acidente entre ônibus e carro no Mato Grosso do Sul deixa vítimas fatais na madrugada dessa segunda-feira (15)

Veículo de passeio com quatro passageiros trafegava de forma perigosa, afirma o motorista do coletivo

Na madrugada desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, ocorreu uma tragédia envolvendo um ônibus e um carro na MS-338, no trecho entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo, no KM 330, em Mato Grosso do Sul. Lamentavelmente, o acidente resultou na perda de quatro vidas, entre as vítimas está uma policial civil de Rondônia, que conduzia o carro.

As autoridades, incluindo a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, foram imediatamente acionadas para atender à ocorrência, contando com a colaboração da equipe de perícia de Bataguassu. A MS-338, local em que ocorreu o acidente, foi interditada para a realização das investigações e a remoção dos destroços.

De acordo com informações da polícia, o motorista do ônibus, um jovem de 23 anos em estado de choque, relatou que o carro seguia em zigue-zague na contramão. Para evitar a colisão, ele desviou o ônibus para a pista da esquerda, mas o veículo Kwid retornou para sua faixa, resultando na colisão.

O acidente ocorreu por volta das 2h, e, mesmo após cinco horas, o trânsito na região ainda permanecia bloqueado. As autoridades estão investigando as circunstâncias do ocorrido, enquanto equipes de resgate trabalham no local para socorrer as vítimas e liberar a via.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte