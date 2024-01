Sistema de transporte aquaviário em Cariacica (ES) terá mais uma viagem noturna, a partir de 29 de janeiro

Terceira embarcação que irá integrar o sistema sai às 18h20, e retorna, partindo de Vitória, às 19h10

MICHELLE SOUZA

No percurso entre as estações de Porto de Santana e Praça do Papa, em Cariacica, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, está sendo incorporada uma nova viagem noturna no sistema de transporte aquaviário, com um barco foi adquirido pelo governo do Estado. A partir do dia 29 de janeiro de 2024, a terceira embarcação, a Fonte Grande, sai de Cariacica, às 18h20, e retorna, partindo de Vitória, às 19h10. Foi feita uma viagem de teste na noite da última terça-feira (9).

Os usuários do Aquaviário terão duas viagens a mais, no período noturno, entre a estação da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. As viagens noturnas do Aquaviário estão programadas para começarem a operar na próxima segunda-feira (15). De segunda a sexta-feira, o barco sairá da estação em Vila Velha, com destino à Vitória, às 18h10, e retornará às 18h30. Às 18h50 sai da Prainha e às 19h15, deixa a estação da Praça do Papa, encerrando as atividades do dia.

São quatro estações novo aquaviário: Prefeito Aloízio Santos, em Porto de Santana, Cariacica; uma na Rodoviária de Vitória, que ainda está em construção; Estação Prefeito Setembrino Pelissari, na Praça do Papa, em Vitória; e a Estação Governador Albuíno Azeredo, na Prainha, em Vila Velha.

Em agosto de 2023, os barcos começaram a circular com ar-condicionado, banheiros, wi-fi e espaço para colocar bicicletas. de segunda a sexta, das 6h às 20 horas; sábados, das 8h às 18 horas; e nos domingos e feriados, das 9h às 15 horas.

O sistema aquaviário é integrado ao Bilhete Único Metropolitano CartãoGV, já utilizado no Sistema Transcol e custa a mesma tarifa cobrada nos ônibus. O pagamento também pode ser feito por meio de QR Code. Pelo aplicativo ÔnibusGV é possível acompanhar o trajeto dos barcos pelo mar em tempo real. Há terminais de autoatendimento nas estações para a compra do cartão de embarque.

