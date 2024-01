Motorista de ônibus é esfaqueado por passageiro nesta sexta-feira (12), na Zona Leste de São Paulo

Caso ocorreu na região da Mooca; criminoso foi detido em flagrante e condutor encontra-se estável após atendimento médico

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, por volta das 17h, um motorista de ônibus foi esfaqueado por um homem de 53 anos na Rua da Mooca, Zona Leste de São Paulo.

O motivo do crime seria de que o condutor, de 30 anos, não parou no ponto sinalizado pelo rapaz, este que acabou por desembarcar na parada seguinte.

O criminoso aguardou mais de uma hora até que o ônibus retornasse para que ele pudesse atacar o motorista.

A vítima sofreu três facadas na barriga e no peito. Foi encaminhada para o hospital e encontra-se com quadro clínico estável.

Já o rapaz que deferiu os golpes foi detido em flagrante pela Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada no 56º DP, classificada como tentativa de homicídio.

Confira a nota emitida pela SPTrans sobre o caso:

“A SPTrans lamenta o caso de violência que ocorreu por volta das 17h na R. da Mooca envolvendo o condutor do veículo de prefixo 5 1043, que operava pela linha 513L/10 Term. Sacomã – Pq. Belém, da Via Sudeste. A Polícia Militar foi acionada e o motorista encaminhado para a UPA da Mooca. O registro realizado no 56° DP.

A empresa repudia qualquer tipo de agressão, violência e discriminação no transporte e nas dependências públicas e realiza campanhas educativas sobre tolerância e respeito.”

Veja também o comunicado divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP):

“Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio do motorista de um coletivo, de 30, na tarde desta sexta-feira (12), na rua da Mooca, zona leste da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e no endereço indicado foi apurado que a vítima estava trafegando com o coletivo quando foi esfaqueado pelo indiciado. O desentendimento ocorreu após o motorista não parar o veículo. Os homens entraram em luta corporal e o indivíduo foi detido com a ajuda de populares. A vítima foi socorrida a UPA Mooca e foi liberado após o atendimento. O autor foi preso e conduzido ao 56° DP (Vila Alpina), onde o caso foi registrado como homicídio qualificado.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte