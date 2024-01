Usuários do transporte coletivo de Pelotas (RS) poderão contar com ônibus para o Festival de Música do Sesc, a partir de segunda-feira (15)

Prefeitura disse que tabela de circulação garante horários e o público não ficará sem ter como voltar para casa

MICHELLE SOUZA

Usuários do transporte coletivo de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, que pretendem assistir às apresentações do 12º Festival Internacional Sesc de Música, que acontece entre os dias 15 e 26 de janeiro, terão ônibus garantido, ao voltar para casa. A Prefeitura disse que a tabela de circulação dos ônibus assegura horários e o público não ficará sem ter como voltar para casa.

As apresentações do Festival Internacional de Música estão marcadas para começar às 20h30 no Theatro Guarany. O secretário municipal de transporte e trânsito, Flavio Al Alam, destaca que conforme as informações do próprio Sesc, os espetáculos terão duração de no máximo uma hora e meia. ” Os ônibus estão garantidos para retorno aos bairros, de acordo com as tabelas de circulação praticadas diariamente.”

Já quem deseja acompanhar o Festival na praia do Laranjal, no sábado e domingo, foi adicionado o horário das 22h30min para retorno ao Centro. As apresentações nesses dias serão às 20h, com duração prevista de duas horas. Após o término, o usuário terá tempo suficiente para utilizar o transporte coletivo para retorno.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte