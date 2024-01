Trem do Metrô do DF pega fogo na manhã desta sexta (12)

Composição estava vazia e seria recolhida para manutenção; circulação foi paralisada

ADAMO BAZANI

Um carro (vagão) de um trem do Metrô do DF (Distrito Federal) pegou fogo no fim da manhã desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

O caso ocorreu próximo à estação de Águas Claras, no Distrito Federal.

Em nota, o Metrô-DF informou que o carro estava sendo recolhido para manutenção quando foi atingido pelas chamas.

Não havia nenhum usuário dentro do trem no momento do incidente.

A circulação dos trens foi interrompida em virtude do episódio.As estações seguem abertas e aguardam as equipes técnicas liberarem a via para normalizar a circulação.

Atenção! O Metrô-DF informa que o incêndio em dos carros do trem que estava sendo recolhido para o pátio de manutenção de Águas Claras foi controlado. Não havia usuários dentro do trem. A circulação dos trens está interrompida neste momento. pic.twitter.com/BVWqiSTrKE — Metrô-DF (@metrodfoficial) January 12, 2024

Os Bombeiros foram para o local e a as causas serão investigadas.

Vídeos das chamas foram compartilhados por usuários nas redes sociais. Confira o registro feito pelo usuário Luciano Lima na plataforma X (antigo Twitter):

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes