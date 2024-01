Tarifa do Transcol, em Vitória (ES), passa a custar 4,70 a partir deste domingo (14)

Reajuste, que neste ano representa aumento de 4,44% no valor, sempre é feito em janeiro, como acordado em contrato de concessão

YURI SENA

A partir deste domingo 14 de janeiro de 2024, os usuários do Transcol (Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo Integrado), que atende a região de Vitória (ES), enfrentarão um reajuste de 4,44% na tarifa, elevando o valor de R$ 4,50 para R$ 4,70. Este ajuste, realizado anualmente em janeiro, é parte do contrato de concessão do sistema firmado em 2014. Apesar de ser inferior à inflação de 4,62%, o Espírito Santo mantém a menor tarifa entre as regiões metropolitanas do Sudeste.

São Paulo apresenta tarifa de R$ 5,80, Belo Horizonte R$ 7,70 e o Rio de Janeiro R$ 5,00. O último reajuste nessas cidades ocorreu em janeiro de 2024 para São Paulo e Belo Horizonte, enquanto o Rio de Janeiro teve seu último ajuste em fevereiro de 2023.

Em adição, a tarifa promocional aos domingos, para pagamento com cartão cidadão, será aumentada de R$ 3,90 para R$ 4,10, e o serviço Bike GV terá seu valor ajustado de R$ 2,25 para R$ 2,35.

Os detalhes desse reajuste foram apresentados durante a reunião do Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN), ocorrida na manhã desta sexta-feira (12), no auditório do Palácio da Fonte Grande, em Vitória. Este conselho, composto por representantes do Governo do Estado, iniciativa privada e sociedade civil organizada, é responsável por deliberar sobre as tarifas do transporte público na região.

Nos dias úteis, o Sistema Transcol desempenha suas operações com uma frota de 1,7 mil veículos, realizando mais de 20 mil viagens diárias e transportando cerca de 600 mil passageiros diariamente. Destacando-se pela tarifa única, o sistema proporciona a mobilidade por toda a Grande Vitória, possibilitando integrações temporais e conexões com as barcas do Sistema Aquaviário mediante apenas uma passagem.

A singularidade da tarifa única permite trajetos extensos, como ir de Setiba, em Guarapari, até o Centro de Fundão, cobrindo aproximadamente 100 quilômetros, incluindo a parte do percurso na embarcação do Aquaviário, sem custos adicionais.

Desde 2021, as linhas que servem ao município de Vitória foram incorporadas ao Transcol. Com essa integração, foi implementado o sistema de conexão temporal, possibilitando aos usuários pagarem uma tarifa e embarcarem em linhas que conectam terminais e linhas municipais, em pontos e vias predeterminadas, seguindo limites de tempo para realizar a transição. Essa abordagem também foi aplicada para otimizar a oferta de linhas em Viana, Cariacica e Serra.

O diretor presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno Bastos, enfatizou a importância da gestão fiscal do Governo do Estado, que tem viabilizado a manutenção de um subsídio significativo. Esse suporte permite que a tarifa de transporte coletivo permaneça entre as mais acessíveis do país, com reajustes inferiores à inflação do último ano.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte