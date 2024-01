SPTrans contrata empresa para realizar diagnósticos dos serviços de ônibus da capital e melhorar planejamento do transporte

Empresa de engenharia que venceu duas licitações ficará responsável por realizar pesquisa de embarque e desembarque em pontos específicos, e levantar dados para calibrar ferramentas que medem a velocidade dos coletivos

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans, gerenciadora do transporte coletivo por ônibus da capital paulista, divulgou nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, a homologação dos resultados de duas licitações destinadas a produzir dados e diagnósticos sobre os serviços de transporte coletivo por ônibus da capital paulista.

As duas concorrências foram vencidas por uma única empresa, a IMTRAFF Consultoria e Projetos de Engenharia, que receberá no total, para realizar os projetos, o valor de R$ 534 mil.

No primeiro caso, e pelo valor de R$ 295 mil, a IMTRAFF coletará dados em oito pontos específicos para detectar as origens e destinos dos passageiros.

No segundo caso, a mesma empresa receberá R$ 239 mil para realizar levantamentos em pontos georreferenciados de 18 trechos da cidade, com vistas a calibrar as ferramentas de aferição de velocidade dos ônibus utilizadas atualmente pela SPTrans para planejar o sistema de transporte.

De acordo com a empresa pública da prefeitura de SP, este tipo de levantamento é necessário diante das transformações contínuas na cidade, que “modificam e afetam o espaço urbano e a sua população repercutindo, entre outros, nos deslocamentos das pessoas e exigindo a constante adequação e aperfeiçoamento dos sistemas de transportes”.

No primeiro contrato, a empresa deverá realizar Pesquisa de Lotação em ponto específico – LPE. Trata-se de levantamento em um determinado ponto de parada, por um período de tempo, do nível de lotação no interior dos ônibus, número de passageiros que ali embarcam e desembarcam de cada um dos veículos que operam nas linhas (com apontamentos individuais de cada um dos coletivos), e dos que permanecem no ponto, sem condições de embarque.

No segundo contrato, serão realizados diagnósticos e levantamentos de verificação de horários em Pontos de Interesse Georeferenciados (PIG) em 18 locais da cidade de São Paulo, compreendendo coleta de dados, nos horários e locais específicos. Pelo edital, serão mais de 1800 ônibus que deverão ser acompanhados nos trechos definidos pela SPTrans.

Além da coleta de dados, os serviços abrangem a consistência, validação de dados, processamento, análise dos resultados e elaboração de relatórios. O objeto abrange o monitoramento de tráfego dos veículos das linhas de ônibus, mais especificamente, o horário de cada veículo no ponto de interesse.

À passagem de cada veículo das linhas em cada um dos 18 trechos, contendo 2 locais de aferição, deverá ser registrado o horário (hora, minuto e segundo), o sentido do veículo, o nome/número da linha e o prefixo do veículo, com a finalidade de proporcionar parâmetros estatísticos. Veja a seguir oso trechos definidos em edital:

Neste caso, o trabalho visa a aferição da velocidade dos ônibus. Para isso, a SPTrans atualmente dispõe de dois métodos. Um deles é o Sigma (Sistemática de Informações Georreferenciadas de Mobilidade e Acessibilidade), que foi iniciado em 2019 para cálculo de velocidades entre pontos, velocidades em trechos específicos; revisto e reformulado em 2022. O outro é o OLAP (Processamento Analítico On-Line), método original de cálculo pelo SIM (Sistema Integrado de Monitoramento) e GPS (Sistema de Posicionamento Global): método que estima as velocidades com base nos registros próximos de um local de início e de término.

Essas ferramentas eletrônicas auxiliam na análise de dados e no planejamento do transporte público que, dentre outros produtos, gera matrizes de origem e destino por ponto de parada e carregamento das linhas, composto por processamento de dados de bilhetagem integrada aos dados de monitoramento de frota via GPS às OSO´s (Ordem de Serviço Operacional).

O contrato que será assumido pela IMTRAFF busca calibrar esses dados que aos atuais sistemas da SPTrans coleta. “Os sistemas eletrônicos de análise de demanda necessitam de constante refinamento e detalhamento dos dados obtidos por meio de coleta de dados localizada, específica e análise das informações”, diz a SPTrans.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes