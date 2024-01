MOBI-Rio registra aumento de 23% no número de usuários após um mês de operação da Nova Transoeste

Intervalos entre ônibus diminuíram em 50% após renovação da frota e do corredor exclusivo do BRT

ARTHUR FERRARI

A Nova Transoeste, inaugurada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em dezembro de 2023, celebra seu primeiro mês de operação com um impressionante aumento de 23% no número de passageiros. Dados divulgados pela MOBI-Rio revelam que, no período de 9 de dezembro de 2023 a 9 de janeiro de 2024, o corredor BRT registrou a movimentação de 4.265.177 pessoas, uma cifra surpreendente de 795.952 a mais em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, quando 3.469.225 passageiros utilizaram o sistema.

A revitalização da Transoeste, que abrange 59 quilômetros, sendo 31 deles reconstruídos em concreto, é um marco na renovação do sistema de transporte público da cidade. Com 208 ônibus em operação, incluindo 136 novos veículos articulados equipados com tecnologia sustentável Euro 6, a Nova Transoeste trouxe uma melhoria significativa na oferta de transporte. O início da operação dos novos articulados reduziu os intervalos entre os ônibus em mais de 50% nos horários de pico, proporcionando maior eficiência e conforto aos passageiros.

A Transoeste, que conecta a Barra da Tijuca a Santa Cruz e a Campo Grande, foi inaugurada em 2012 como o primeiro corredor de BRT da cidade. A requalificação, que demandou um investimento de mais de R$ 221 milhões e 18 meses de obras, recuperou a pista desde o Terminal Alvorada até o futuro Terminal Pingo D’Água, em Guaratiba, passando pelo Túnel Vice-Presidente José Alencar, na Grota Funda.

Uma das melhorias significativas durante a requalificação foi a construção de uma transposição no Terminal Recreio, conectando a Transoeste à Transolímpica. Essa mudança eliminou a necessidade de travessia na movimentada Avenida das Américas, oferecendo mais segurança e comodidade aos usuários.

As obras de transformação de quatro estações em terminais, programadas para serem entregues em 2024 nos locais de Mato Alto, Pingo D´Água, Curral Falso e Magarça, representarão um investimento superior a R$ 180 milhões. Estas melhorias incluirão a expansão das antigas estações, criação de passarelas de acesso às novas estruturas e integração com terminais alimentadores para facilitar a interligação entre ônibus e vans com vias importantes.

A Prefeitura do Rio tem demonstrado seu compromisso com a revitalização do Sistema BRT, investindo quase R$ 2 bilhões em parceria com o Governo Federal. Esses recursos possibilitaram a compra dos novos ônibus, requalificação do corredor Transoeste e a construção de terminais e garagens públicas. A expectativa é que todo o Sistema BRT esteja em pleno funcionamento até o primeiro semestre de 2024, totalizando 140 estações, 15 terminais e quase 150 quilômetros interligando Zona Oeste, região da Barra da Tijuca, Zona Norte e Centro. O investimento visa proporcionar uma experiência de transporte público mais eficiente e confortável para os cidadãos cariocas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte