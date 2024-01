Governo do Tocantins emite mais de 7 mil cartões do idoso em 2023

Benefício garante gratuidade do público em viagens do transporte rodoviário

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Entre janeiro e dezembro de 2023, foram emitidos 7.681 Cartões do Idoso pelo Governo do Tocantins a moradores do estado na região norte do país.

Com validade de três anos, o benefício dá direito a gratuidade nas passagens do sistema de transporte rodoviário para viagens no Tocantins.

Após o cadastro nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ou nas Secretarias de Assistência Social municipais, e o processamento dos dados na Setas, o cartão pode então ser retirado pelo usuário nas unidades dos órgãos citados onde reside.

O Cartão do Idoso pode ser solicitado por pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, moradores do Tocantins, e que possuam renda de até dois salários mínimos.

No caso da capital Palmas, o atendimento na sede da Setas é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

É necessário apresentar cópias legíveis de documentos e fotos do RG e CPF, além de comprovante de endereço, comprovante de renda e duas fotos 3×4, recentes e coloridas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte