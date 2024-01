CPTM acaba com operação PAESE por obras na linha 12-Safira a partir de segunda (15)

Estatal justifica baixa demanda

ADAMO BAZANI

Os passageiros da linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) afetados pela interrupção da circulação dos trens entre Brás e Tatuapé perdem a partir de segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, a opção dos ônibus da operação PAESE.

Com isso, as únicas alternativas passam a ser transferências para as linhas 3-Vermelha de metrô e 11-Coral de trem.

A estatal justifica o corte pela baixa demanda.

A interrupção no trecho vai até o dia 25 de fevereiro e ocorre para obras.

Devido à baixa demanda, a partir do dia 15 de janeiro a CPTM irá suspender os ônibus da Operação PAESE que está realizando o trajeto entre as Estações Brás e Tatuapé. Esta era uma das três opções para o passageiro que utiliza a Linha 12-Safira – o trecho está interditado para obras de instalação de novos Aparelhos de Mudança de Via (AMVs).

Desta forma, o passageiro tem como opção a Linha 11-Coral e a Linha 3-Vermelha do Metrô, que também passam pelas duas estações. Atualmente, os ônibus do PAESE estão disponíveis aos passageiros apenas nos dias úteis e os horários de atendimento são das 6h às 9h e 16h às 20h, para reforço nos períodos de pico da manhã e tarde.

Desde 26/12/23, quando começou a interdição, apenas 190 pessoas utilizaram o serviço de ônibus, sendo 128 em dezembro de 2023. Ou seja, apenas 62 passageiros de dentro do sistema ferroviário optaram por ônibus nos primeiros oito dias 2024.

Os novos AMVs formarão dois travessões (em formato de X), para facilitar a chegada e partida das composições na Estação Brás, permitindo maior fluidez na circulação dos trens nesta linha. Além da instalação do equipamento, obras na rede aérea e outros sistemas de circulação também são necessárias, o que explica a necessidade da paralisação total da circulação no trecho.

A Linha 11-Coral da CPTM, que teve seus horários de pico estendidos, junto com a Linha 3-Vermelha do Metrô, está com a transferência na Estação Tatuapé liberada de forma gratuita durante todo o período de interdição, são alternativas mais rápidas aos passageiros para seguir viagem, visto que ambas atendem as duas estações, Brás e Tatuapé.

A CPTM continuará atenta aos resultados da interdição no fluxo de passageiros nas Linhas 11-Coral e 12-Safira, e poderá adotar novas estratégias sempre visando minimizar o impacto no trajeto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes