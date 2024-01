Belo Horizonte (MG) inicia operação de trânsito especial para carnaval nesta sexta (12)

Ação acontecerá na Avenida dos Andradas, no bairro da Pompéia, e afetará linhas de ônibus

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, iniciou a operação de trânsito especial voltada para o Ensaio Geral do Carnaval 2024 nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. A ação acontecerá na Avenida dos Andradas, no bairro Pompéia.

A partir desta sexta, uma faixa de trânsito por sentido junto ao canteiro central na Avenida dos Andradas será interditada, no trecho entre as Avenidas Alphonsus de Guimarães e Silviano Brandão. O trecho estará sinalizado e coneado em ambos os sentidos para realização de ajustes técnicos da sonorização na via.

Já a partir de sábado, 13 de janeiro, a Avenida dos Andradas, entre as avenidas Alphonsus de Guimarães e Silviano Brandão será interditada totalmente no sábado, das 8h até as 23h.

No domingo, 14 de janeiro, a via será interditada as 8h e liberada na madrugada de segunda-feira (15) após a desmontagem da estrutura.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTRANS, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão monitorar e orientar os motoristas sobre intervenções e desvios.

Transporte coletivo

A prefeitura recomenda a utilização do transporte público para ir ao evento. Além das linhas de ônibus, o Metrô terá uma operação especial para atender a população na estação Santa Tereza. Algumas linhas sofrerão alterações em funções dos desvios. Confira os trajetos afetados:

Linhas 4801A, 9032, 9205, 9411 – Sentido Centro/Bairro

Pontos desativados na Avenida dos Andradas 3760, 3960, 4062, 4068, 5000

Pontos ativados na Rua Alphonsus Guimarães, 326, Rua Furquim, 84, Rua Amazonita, 275 e 495, Rua Mário Martins, 53, Rua 28 de Setembro, 655, 829, 1029, 1281 e 1439.

Linhas 4801A, 9032, 9205, 941 – Sentido Bairro/Centro

Pontos desativados na Avenida dos Andradas 4801, 4031, 3901 e 3665.

Pontos ativados na Avenida dos Andradas, 5000, Rua 28 de Setembro, 820, 1100, 1320, Rua Iara, 320, 454 e Rua Fluorina, 578.

Linha 9502 – Sentido Centro/Bairro

Pontos desativados na Avenida dos Andradas 4801, 4031, Rua Jordão, 36 e Rua 28 de Setembro, 1029 e 829.

Pontos ativados na Avenida dos Andradas, 5000.

Linha 9502 e 901 – Sentido Bairro/Centro

Pontos desativados na Avenida dos Andradas 4062 e 4068 e Rua 28 de Setembro, 582, 820 e 1100.

Pontos ativados na Avenida dos Andradas, 5255.

Desvios

Sentido Bairro/Centro – (…) Avenida dos Andradas (sentido Bairro/Centro), Avenida Silviano Brandão (retorno), Avenida dos Andradas (sentido Centro/Bairro), Avenida 7 de Abril, Praça Santa Rita, Rua 28 de Setembro, Rua Iara, Rua Sílvio Romero, Rua Fluorina, Rua Alphonsus Guimarães, Av. dos Andradas, (…)

Sentido Centro/Bairro – (…) Avenida dos Andradas, Rua Alphonsus Guimarães, Rua Fluorina, Rua Furquim, Rua Amazonita, Rua Mário Martins, Rua 28 de Setembro, Rua Boninas, Av. dos Andradas (…)