Prefeitura de Fortaleza (CE) avança com as obras do novo Terminal José de Alencar, no Centro

Espaço deve concentrar linhas de ônibus em um único local

MICHELLE SOUZA

As obras de construção do novo terminal José de Alencar, localizado no Centro de Fortaleza (CE), começaram em abril de 2023. O novo equipamento está sendo construído pela prefeitura no terreno onde funcionava o antigo Beco da Poeira, ao lado da estação de metrô, entre as ruas Guilherme Rocha e Liberato Barroso.

A exemplo dos outros terminais abertos, a ideia é que o espaço concentre as linhas de ônibus em um único local, para evitar que os passageiros façam grandes deslocamentos pelas vias do Centro, além de suprir a demanda do antigo terminal aberto de ônibus da Praça da Estação.

De acordo com a prefeitura, as obras já estão com 71% de conclusão. O projeto prevê a construção de três plataformas de embarque e desembarque com cobertas metálicas com mais de 2 mil metros quadrados de área. No local ainda serão construídas passagens elevadas para pedestres e fixados gradis entre as plataformas, para dar mais segurança, além de delimitar e resguardar o tráfego de pedestres.

Samuel Dias, titular da Seinf (Secretaria da Infraestrutura), afirma que o cronograma das obras está sendo cumprido com exatidão. “Toda a parte do pavimento rígido interno foi concluído, também foram construídas novas plataformas e agora estamos fazendo os banheiros. A parte da estrutura metálica já está toda colocada e as telhas da coberta já chegaram. Muito em breve veremos aqui um terminal concluído. A Rua Vinte e quatro de maio, que liga a praça José de Alencar à antiga Praça da Estação, também está concluída. Nós estamos trabalhando agora nos encaixes dela com as vias transversais, para evitar problemas de drenagem”. Ele diz ainda que a obra faz parte de um conjunto de entregas para melhorar a mobilidade urbana em Fortaleza. “Com essa obra nós vamos concluir uma das promessas do prefeito Sarto de fazer quatro terminais de ônibus na cidade de Fortaleza, um grande investimento na política de mobilidade, três já foram concluídos, esse é o quarto.” Os terminais já entregues pela gestão são o do José Walter, o da Av. Washington Soares e o da Praça Coração de Jesus.

Com investimento de R$ 13,4 milhões, o novo terminal já está com a pavimentação em concreto concluída e atualmente, as equipes trabalham na execução do prédio de apoio que terá salas para os motoristas e seguranças. O equipamento contará também com pontos de autoatendimento do Bilhete Único, banheiros, refeitório e paisagismo. Quando concluído, o terminal vai permitir a integração dos modais ônibus e metrô.

O projeto do novo terminal ainda contempla a urbanização da Rua 24 de Maio, entre as ruas Guilherme Rocha e Castro e Silva. As intervenções, já estão com 90% dos serviços realizados e preveem a substituição do asfalto da via por pavimentação com piso intertravado, construção de calçadas padronizadas, mobiliários urbanos e itens de acessibilidade como rampas, passagem elevada e piso tátil.

A expectativa é que as duas obras sejam entregues no primeiro semestre de 2024.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte