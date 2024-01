Por nova decisão judicial, Edivaldo Santiago é liberado para assumir presidência de SindMotoristas de São Paulo

Cabe recurso por outras chapas; Eleições são assunto de sindicato, mas atrapalharam e muito a vida do passageiro de ônibus da capital paulista

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

As eleições para a escolha do novo comando do SindMotoristas, que representa os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo, ganharam um novo capítulo nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

A desembargadora Valeria Nicolau Sanchez, do TRT (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo extinguiu o mandado de segurança que suspendia o resultado das eleições, que saiu em 22 de novembro de 2023, tendo como resultado, à época, a vitória da Chapa 4, liderada por Edivaldo Santiago, com 14 mil e 028 votos.

Após a publicação da decisão, Santiafo pode assumir.

Na mesma noite do resultado das eleições, foi proferida a decisão que impossibilitava que Santiago assumisse, atendendo ação de outras chapas que apontaram irregularidades no processo eleitoral e o não uso de urnas eletrônicas, como teria sido acordado entre os concorrentes.

Com a extinção deste mandato, Santiago pode assumir até pelo menos 2028, o controle do sindicato que é um dos mais ricos e maiores da América Latina. Para se ter uma ideia, são cerca de 40 mil motoristas e cobradores de ônibus na cidade de São Paulo.

Há décadas, independentemente de quem está no poder deste sindicato, ocorreram investigações policiais contra dirigentes apurando suspeitas de crimes como desvios de recursos, enriquecimento ilícito e até homicídios.

As eleições no fim do ano de 2023 representaram muita dor de cabeça dos passageiros, que são os responsáveis por manterem toda a máquina financeira que sustenta os transportes, mas que não têm nada a ver com a briga de sindicalistas.

Os usuários foram aferrados por atrasos nas saídas das garagens, fechamento de terminais e coletivos depredados.

A violência também foi outro marco, com urnas roubadas e um motorista aposentado sendo baleado na porta de uma das garagens da Viação Campo Belo, que presta serviços na zona Sul da cidade.

De acordo com a magistrada, não há de se falar em irregularidade em eleição na via jurídica escolhida, um mandado de segurança, que não é, ainda de acordo com a desembargadora, indicada para este tipo de contestação.

Razões pelas quais, forçoso concluir que a presente ação mandamental perdeu seu objeto.

Ainda que assim não se entendesse, realmente não se pode admitir a discussão acerca da regularidade do processo eleitoral incluindo a colheita de votos (que se deu após a impetração do remédio heroico) pela via eleita, pois não se admite dilação probatória em mandado de segurança, devendo a existência de vícios, inclusive durante o escrutínio, ser analisado na ação originária em que se discute a validade de todo processo eleitoral nº 1001721-05.2023.5.02.0059.

Cabe recurso por parte de outras chapas.

DISPUTA E TRANSTORNOS AOS PASSAGEIROS:

Uma decisão judicial do fim da noite de 22 de novembro de 2023, suspendeu as conturbadas eleições para a presidência do SindMotoristas, sindicato dos motoristas e cobradores da cidade de São Paulo.

Pouco antes, havia sido declarada vencedora a chapa 4, liderada por Edivaldo Santiago.

Santiago já foi presidente da entidade.

O mandato disputado vai até 2028, cinco anos.

O desembargador Marcelo Freire Gonçalves, vice-presidente do Tribunal do Trabalho de São Paulo atendeu parcialmente pedido de mandado de segurança movido por representantes de uma das chapas que tenta a disputa e alegava risco de fraude e descumprimento de um acordo entre as chapas sobre as eleições serem suspensas e usadas urnas eletrônicas.

No dia 07 de dezembro de 2023, o mesmo desembargador atendeu recurso e suspendeu a decisão que impedia Santiago de assumir.

O resultado havia sido anunciado no fim de 22 de novembro de 2023, com a apuração tendo sido realizada na sede da entidade, na região central.

De acordo com o anúncio feito, Edivaldo Santiago (Chapa 4 Resgate Raiz) obteve 14.028 votos, contra 3.114 de Valdevan Noventa (Chapa 2 Resistência e Ação), 853 de Marcos Antônio (Chapa 3 Renovação Conlutas) e 510 de Manoel Portela (Chapa 1 Oposição e Luta), respectivamente. Brancos somaram 326 e nulos 1182.

As chapas são:

Chapa 1 – Oposição e Luta: Manoel Matheus Portela (Preguinho)

Chapa 2 – Resistência e Ação: José Valdevan de Jesus Santos (Valdevan Noventa)

Chapa 3 Renovação (CONLUTAS): Marcos Antônio Coutinho da Silva

Chapa 4 – Resgate Raiz: Edivaldo Santiago da Silva

O processo eleitoral foi marcado por violência, tumultos e transtornos aos passageiros. Um motorista aposentado foi baleado, há suspeita de roubo de urnas, terminais foram fechados, ônibus vandalizados e saídas das garagens tiveram atrasos.

A votação ocorreu em garagens na segunda-feira (21) e até o meio dia de terça-feira (22).

Antes mesmo destes dois dias, a população já sentia os transtornos provocados pela disputa de poder por um dos maiores e mais ricos sindicatos do País, com atrasos nas saídas dos coletivos de diversas garagens.

Mas foi nos dois dias de votação que os passageiros foram mais prejudicados.

Entre os problemas e ocorrências registradas na eleição do SindMotoristas estão:

21/11/23 – Atrasos no Jardim Ângela: Passageiros de ônibus do Terminal Jardim Ângela, na zona Sul de São Paulo, relataram dificuldades na manhã desta terça-feira, 21 de novembro de 2023. A Viação Metrópole Paulista informou ao Diário do Transporte que o sindicato dos motoristas estava em eleição e que os sindicalistas só permitiam que os trabalhadores saíssem com os ônibus após votarem. O Diário do Transporte procurou a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, que informou que 32 linhas foram afetadas.

21/11/23 – Diversos terminais fechados: Foram bloqueados os terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque D. Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha, afetando 530 mil pessoas entre 8h20 e 11h, aproximadamente. A SPTrans registrou um Boletim de Ocorrência e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) suspendeu o rodízio municipal para carros e caminhões.

21/11/23 – Motorista baleado em frente à Campo Belo: O motorista de ônibus aposentado, Antônio José Ferreira, de 68 anos, apoiador da chapa de Valdevan Noventa, foi baleado por dois homens que passavam em uma moto enquanto estava em frente à garagem 1 da Viação Campo Belo, na Estrada de Itapecerica, região do Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo. Os atiradores fugiram em seguida e a polícia investiga a possível relação do crime com o processo eleitoral do SindMotoristas.

21/11/23 – Suposto Roubo de Urnas: A Polícia Civil de São Paulo investiga um suposto roubo de urnas das eleições do SindMotoritas, sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus, que ocorreu nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023, na garagem da Viação Campo Belo, na zona Sul de São Paulo. Foi na porta desta garagem que um motorista da empresa aposentado foi baleado momentos antes. Nas imagens, aparece muita discussão e uma chapa acusa a outra pelo roubo. A outra diz que como o motorista aposentado foi baleado, não havia condições de prosseguimento das votações no local. O homem que fez a gravação disse na imagem que não consentiu a retirada das urnas.

22/11/23 – Mais atraso no Jardim Ângela: Pelo segundo dia seguido, nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, passageiros de ônibus do Terminal Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, voltaram a registrar superlotação no local, atraso na chegada dos ônibus e longa espera bem no início das operações. Por volta de 6h30, a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da cidade, disse que a situação estava normal na região.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes