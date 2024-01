Para combater vandalismo nas estações de ônibus em BH, prefeitura dá início à campanha de conscientização e sensibilização

Foram registradas 267 ocorrências nas estações de integração e de transferência do transporte público, em 2023

MICHELLE SOUZA

Nesta semana, a prefeitura de Belo Horizonte deu início a uma campanha de conscientização e sensibilização para combater o vandalismo nas estações de ônibus. Começando pela São Gabriel, a campanha “Chega de vandalismo” será expandida pela BHTRANS para as outras estações da cidade. Com o objetivo de convidar os usuários do transporte coletivo a refletir sobre a importância de preservar os espaços públicos, foram afixados cartazes, banners e um áudio será veiculado na estação. A campanha ainda vai se expandir com informativos no Jornal do Ônibus, nas redes sociais e nas TVs dentro dos ônibus.

Em 2023, foram registradas 267 ocorrências de vandalismo nas estações de integração e de transferência do transporte público municipal. São assentos sanitários quebrados, furtos de torneiras, escadas rolantes desligadas irregularmente, portas de elevadores estragadas e pichações por diversas estações de ônibus da capital. Os equipamentos vandalizados ficam fora de funcionamento e prejudica o usuário do transporte coletivo.

A presidente da BHTRANS, Júlia Gallo, ressaltou a importância da campanha.“A BHTRANS está comprometida em sensibilizar a população sobre os danos causados pelo vandalismo, que afeta não só os equipamentos das estações, como também têm um impacto direto na experiência dos usuários do transporte público”.

Os usuários podem denunciar e compartilhar as depredações e atos de vandalismo nas estações do transporte coletivo de Belo Horizonte pelo número de WhatsApp (31) 98605-6666. As denúncias serão verificadas por meio de vistorias e será acionada a manutenção.

Destruir ou danificar o patrimônio público é crime e está previsto no artigo 163 do Código Penal. Quando há vandalismo, os órgãos de segurança são acionados para registrar o boletim de ocorrência e adotar as medidas necessárias.

Em 2023, a prefeitura de Belo Horizonte gastou cerca de R$ 3 milhões com a manutenção das estações de ônibus, e parte dos recursos precisou ser usada para reparos e depredações, que poderiam ser direcionados para melhorias para os usuários. A manutenção de uma escada rolante ou de um elevador pode ser demorada, pois muitas peças precisam ser fabricadas. E, enquanto o equipamento está inoperante, todos os usuários são prejudicados, sobretudo os que mais precisam: as pessoas com mobilidade reduzida.

Michelle Souza, para o Diário de Transporte