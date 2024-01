Linhas de ônibus têm novos itinerários em Belo Horizonte (MG) a partir desta quinta-feira (11)

Prefeitura remanejou pontos finais dos itinerários para a Rua dos Bacuraus

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, as linhas de ônibus S63 (Campo Alegre/Céu Azul via Rio Branco) e S64 (Campo Alegre/Céu Azul via Venda Nova) do transporte coletivo de Belo Horizonte (MG) terão novos itinerários.

A mudança realizada pela prefeitura busca facilitar o acesso dos moradores ao bairro Vila Clóris e ao Centro de Saúde Campo Alegre.

Com as alterações, os pontos finais de ambas as linhas passam para a Rua dos Bacuraus, na Região Norte.

Além disso, a administração pública também criou novos pontos de ônibus nas ruas dos Bacuraus, Beija-flor, Tangerinas, Cotovias e na Avenida Dr. Cristiano Guimarães, entre outras localidades.

As melhorias são informadas ao público da capital por meio de distribuição de folhetos e cartazes.

Clique aqui para conferir os ajustes nas linhas S63 e S64 de Belo Horizonte.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte