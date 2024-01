Licitação para o aluguel de 400 ônibus elétricos em São José dos Campo (SP): única participante é desclassificada

Master Solutions Logística, de Minas Gerais, ainda pode recorrer para tentar intermediar fornecimento dos veículos

A prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, rejeitou a documentação apresentada pela única participante da licitação para aluguel de 400 ônibus elétricos e desclassificou a empresa.

A Master Solutions Logística, de Minas Gerais, tem cinco dias úteis para recorrer.

Segundo a Comissão de Licitação, o balanço financeiro apresentado pela empresa não cumpriu as exigências do edital.

A decisão foi comunicada nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, a empresa apresentou em 24 de novembro de 2023, uma oferta exatamente com o valor máximo permitido pelo edital: R$ 2,84 bilhões (R$ 2.846.013.062,40).

O contrato proposto é de 15 anos e incluiu manutenção.

A Urbam (Urbanizadora Municipal de São José dos Campos), empresa controlada pela prefeitura e responsável pela licitação, tentou abaixar o preço, para que os gastos públicos fossem menores, mas sem ter outra concorrente na licitação, a empresa não deu desconto e alegou que são os valores de mercado.

A prefeitura pretende fazer uma licitação também para definir uma empresa que vai fazer a operação dos ônibus elétricos.

Os contratos atuais com as empresas de ônibus Expresso Maringá, Joseense e Viação Saens Peña foram prorrogados até 2024, como mostrou o Diário do Transporte.

Quanto aos ônibus elétricos, já é a quinta tentativa de concluir uma licitação.

A Urbam será responsável pela gestão do contrato de locação. Além da locação da frota e infraestrutura, a Urbam também será responsável pela gestão financeira e pelos meios de pagamento do transporte público na cidade. A Prefeitura fará uma nova licitação para contratação da operação do sistema.

HISTÓRICO:

Como mostrou o Diário do Transporte, em 09 de maio de 2023, a Urbam, que gerencia os transportes em São José dos Campos, no interior paulista, revogou uma licitação de R$ 3 bilhões para aluguel de cerca de 400 ônibus elétricos.

Por meio de nota, a prefeitura informou que faria uma reavaliação e nova publicação do edital.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, em 09 de março de 2023, o TCE/SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) suspendeu a concorrência após representações que apontavam irregularidades e incoerências no edital. A abertura dos envelopes tinha sido marcada para o dia 10 de março.

As representações foram movidas pela empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda (que operou linhas municipais até 2019 em São José dos Campos), pela vereadora Amelia Naomi Omura e pelo vereador Thomaz Henrique Barbosa da Silva.

Entre estes apontamentos estão a falta de viabilidade econômica para o contrato.

Segundo as representações, a concorrência estimava o custo do aluguel por R$ 3 bilhões pelo período de 15 anos. Entretanto, a compra dos veículos sairia mais barata: R$ 1 bilhão, de acordo com as representações.

Foi a terceira tentativa de licitação para aluguel de ônibus elétricos desde 2022.

A prefeitura tinha a intenção de fazer outras duas concorrências: uma para o sistema de carregamento dos veículos e infraestrutura e outra licitação para a definir quais empresas operariam estes ônibus.

Em 03 de junho de 2022, uma das tentativas de concorrência não teve nenhuma proposta, como mostrou o Diário do Transporte.

Em 10 de maio de 2022, a Justiça chegou a suspender a licitação após ação da Enel X Brasil S.A

Em abril de 2022, depois de várias ações judiciais anteriores, a prefeitura havia mudado regas do edital na época.

O Diário do Transporte entrou em contato nesta terça-feira, 17 de maio de 2023, com o TCE que informou que diante da revogação da concorrência, extinguiu os processos, como mostra o despacho do conselheiro Dimas Ramalho datado de 12 de maio de 2023.

Novo edital: A Urbam (Urbanizadora Municipal) informou nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, que publicou o edital de licitação para locação dos ônibus elétricos que irão substituir a frota convencional do transporte público de São José dos Campos.

A sessão para recebimento dos envelopes com as propostas e documentos acontece em 24 de novembro, às 9h, em licitação presencial na sede da Urbam.

O critério de julgamento será o de menor preço global. A licitação é para os veículos (sem motoristas).

Segundo a prefeitura, a frota totalmente zero quilômetro será composta por 400 ônibus, 100% elétricos (divididos em três modelos), com ar condicionado e outras comodidades, como carregador USB. Em outro momento, será realizada licitação para o sistema de carregamento e, se necessário, da energia elétrica. A contratada fará ainda a manutenção preventiva dos veículos.

A Urbam será responsável pela gestão do contrato de locação. Além da locação da frota e infraestrutura, a Urbam também será responsável pela gestão financeira e pelos meios de pagamento do transporte público na cidade. A Prefeitura fará uma nova licitação para contratação da operação do sistema.

O valor total será de R$ 2,8 bilhões (R$ 2.846.013.062,40) por 180 meses (15 anos).

Os ônibus devem ser fornecidos em até seis meses depois da assinatura dos contratos.

A frota será dividida em:

144 ônibus tipo básico, low center e low entry, com portas na lateral direita, com valor total de R$ 792,3 milhões (R$ R$ 792.356.515,20)

20 ônibus tipo básico, low center e low entry, com portas na lateral direita e na lateral esquerda por 110 milhões (R$ 110.049.516,00)

212 ônibus tipo padron, low center e low entry, com portas na lateral direita por R$ 1,3 bilhão (R$ 1.378.165.190,40)

24 ônibus do tipo articulado, low center e low entry, com portas na lateral direita e na lateral esquerda por R$ 232 milhões (R$ 232.092.432,00).

Foi incluída a manutenção neste contrato.

