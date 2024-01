Queda de Raio prejudica passageiros da linha 7-Rubi da CPTM na noite desta quarta (10)

Operações passaram a ser com velocidade reduzida e depois tiveram interrupção em trecho

ADAMO BAZANI

Uma queda de raio (descarga atmosférica) na linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) prejudica a vida dos passageiros no início da noite desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

De acordo com a companhia, pouco antes de 19h as operações passaram a ser com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Luz e Francisco Morato. Já antes de 19h30,a circulação de trens foi interrompida entre as estações Lapa e Jaraguá

Técnicos foram acionados.

Choveu forte em pontos isolados na capital e Grande São Paulo.

Em nota, a CPTM diz que pessoas precisaram ser retiradas da via porque passageiros de um trem desceram nos trilhos.

Por conta das fortes chuvas que atingem a região norte de São Paulo no início da noite desta quarta-feira (10/11) foi registrado um desarme em uma subestação entre as estações Piqueri e Pirituba, na Linha 7-Rubi da CPTM, por volta das 18h40.

Um trem que circulava pelo local parou e os passageiros desceram na via. Apesar de apenas uma via estar sem energia, é preciso aguardar a retirada de todas as pessoas do local para que a circulação seja retomada. Desta forma, a circulação entre as estações Lapa e Vila Clarice está interrompida.

A equipe de manutenção já está atuando para normalizar a circulação o mais rápido possível. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes