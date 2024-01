Programa Passe Livre em Cianorte (PR) aumenta em 90% o uso do transporte público no município

Cerca de 21 mil cidadãos já se cadastraram para utilizar os ônibus gratuitamente

YURI SENA

O município de Cianorte e o distrito de Vidigal iniciam o ano de 2024 com bons números em relação a implementação do programa Passe Livre, uma iniciativa liderada pelo prefeito Marco Franzato. Após um ano de operação, o transporte público coletivo gratuito demonstrou impactos significativos nas vidas dos cidadãos e na dinâmica da mobilidade urbana.

No ano de 2022, quando a tarifa estava fixada em R$ 5,81 e o município custeava R$ 3,81 para manter a passagem a R$ 2 para os usuários, a quantidade de passageiros totalizou 804 mil. Entretanto, em 2023, com a implementação da gratuidade, esse número registrou um notável aumento, ultrapassando a marca de um milhão e meio de usuários. A média mensal revela um crescimento superior a 90% na utilização do transporte público pela população.

Atualmente, o programa conta com 21 mil cidadãos cadastrados através do Passe Livre e iniciou o ano de 2024 com reforços significativos. Destaca-se que, desde a última quinzena do ano anterior, o programa foi expandido para incluir o deslocamento ao distrito de São Lourenço, situado a aproximadamente 35 km. O novo itinerário gratuito oferece inicialmente três viagens de ida e três de volta de segunda a sexta-feira, além de uma ida e uma volta aos sábados.

A Prefeitura de Cianorte realiza um investimento mensal de cerca de R$ 500 mil para manter operacional o Passe Livre, demonstrando o compromisso com a promoção do transporte público acessível.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte