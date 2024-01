Polícia prende 11 suspeitos de fraude em cartões virtuais de passagem no Rio de Janeiro

Prisões aconteceram durante operação conjunta das polícias civil e militar em parceria com a concessionária que administra o metrô

GUILHERME STRABELLI

Onze integrantes de uma quadrilha especializada em fraudar cartões ivirtuais de passagem foram presos nesta quarta-feira 10 de janeiro de 2024, no Rio de Janeiro.

As prisões aconteceram durante ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. As prisões aconteceram durante uma ação de inteligência na Estação da Pavuna, na Zona Norte, e contou com apoio da coordenação da concessionária que administra o metrô.

De acordo com os agentes, os autores estavam sendo monitorados e foram presos quando comercializavam passagens irregulares. Com os acusados, foram apreendidos oito aparelhos de telefone celular utilizados no crime, além de ​cerca de R$ 800 em dinheiro.

Segundo as investigações, a quadrilha fazia cartões virtuais em nomes de terceiros. As passagens eram comercializadas pelo valor de R$ 5,00 e os suspeitos se aproveitavam da pressa dos passageiros durante os horários de maior movimentação na Estação da Pavuna, para enganá-los e aplicar as fraudes.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte