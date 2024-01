Ônibus parado trava o trânsito no viaduto Raul Seixas, em Salvador (BA), na manhã desta quarta-feira (10)

Funcionário do Consórcio Integra foi flagrado sentado em cima do coletivo

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, o trânsito ficou complicado na região da Ligação Iguatemi Paralela, após um ônibus parado ficar atravessado no Viaduto Raul Seixas, no sentido Parque da Cidade. Câmeras de monitoramento da TV Bahia flagraram um funcionário do Consórcio Integra, que administra as linhas de ônibus da capital, sentado em cima do veículo.

O congestionamento na região, por volta das 7h da manhã, já se estendia por quilômetros.

Uma faixa do Viaduto Raul Seixas está interditada para que a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) faça o atendimento ao profissional. Não há confirmação do que pode ter ocorrido com o trabalhador.

