Empresa norte-americana de investimentos reduz para 4,91% participação em ações preferenciais da Marcopolo

BlackRock, que tem sede registrada em Nova Iorque, passa a responder por cerca de 30 milhões de ações preferenciais da fabricante de ônibus e de VLT

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A BlackRock, empresa norte-americana de investimentos, diminuiu a participação na Marcopolo, fabricante brasileira de carrocerias de ônibus, miniônibus montados, ônibus elétricos integrais e VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos).

A Marcopolo S.A. é dona das marcas e divisões: Marcopolo, Marcopolo Rail, Volare, Neobus e Next.

A firma de administração de investimentos com sede em Nova Iorque, que representa diversos clientes, agora está com uma participação de aproximadamente 4,911% do total de ações preferenciais de emissão da Marcopolo. Anteriormente, essa participação era de 5,1%

Isso representa quase 30 milhões de ações preferenciais (29.725.682).

Ainda de acordo com comunicado ao mercado, ao qual o Diário do Transporte teve acesso, são agora quase 4 milhões (3.836.819) de instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,633% do total de ações preferenciais emitidas pela Companhia.

A BlackRock esclareceu que não significa mudança de quadro societário da Marcopolo e que não vai assumir mobiliários e estruturas da fabricante de veículos de transporte coletivo.

O comunicado foi divulgado pela BlackRock por obrigação legal, uma vez que sempre que há alterações a cada múltiplos de 5%, para mais ou para menos, este tipo de aviso é necessário.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes