VÍDEO: Acidente com ônibus em Caetité (BA), deixa vários passageiros feridos, na noite desta terça-feira (10); cinco estão em estado grave

Veículo saiu do Distrito Federal e transportava 66 pessoas

MICHELLE SOUZA

Na noite de terça-feira, 9 de janeiro de 2024, um acidente com ônibus deixou 29 passageiros feridos, na BR-430, na cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cinco pessoas foram socorridas em estado grave.

As informações preliminares apontam que o ônibus saiu do Distrito Federal e tombou por volta das 23h45. O destino final do ônibus era a cidade de Igaporã, no sudoeste da Bahia. Cerca de 66 passageiros estariam no coletivo, cinco deles foram socorridos em estado grave para o Hospital Geral de Guanambi, e 24 encaminhados com escoriações leves para a Unidade de Pronto Atendimento de Caetité.

As causas do tombamento serão investigadas pela polícia.

Em menos de três dias, esse já é o segundo acidente com ônibus no estado. Na noite de domingo (7), um caminhão e um ônibus de turismo bateram e 24 pessoas moreram no trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte do estado, na BR-324. Relembre:

Michelle Souza, para o Diário do Transporte