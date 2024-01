VÍDEO: Passageiros que utilizam a linha 7-Rubi flagram bode dentro de trem da CPTM na manhã desta terça-feira (9)

Registros do animal caminhando dentro de composição foram compartilhados nas redes sociais

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta terça-feira, 9 de janeiro de 2024, usuários da linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foram surpreendidos por um visitante inesperado.

Um animal similar a um bode adentrou um dos trens e, segundo relatos nas redes sociais, foi removido da composição na estação Francisco Morato.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a CPTM informou que o animal estava em um trem indo no sentido Estação da Luz. Além disso, a empresa confirmou que o animal foi recolhido e enviado para o Haras de Campo Limpo Paulista. Imagens estão sendo analisadas para descobrir como o animal entrou no trem.

“Na manhã desta terça-feira (09/01), por volta das 7h, a equipe de segurança da CPTM foi acionada para retirar um bode que estava dentro de um trem da Linha 7-Rubi, que seguia no sentido Estação da Luz. O animal foi retirado na Estação Francisco Morato e recolhido para o Haras de Campo Limpo Paulista por empresa especializada em transporte de animais. A CPTM está analisando as imagens de câmeras de monitoramento para identificar como o animal chegou à estação”, diz a nota.

Os passageiros publicaram imagens do “passageiro inédito” na plataforma “X” (antigo Twitter), confira:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte