Unidade móvel do Procon chega nesta quarta (10) no Terminal Metropolitano de Ônibus Taboão para atender a população de Guarulhos (SP)

Atendimento ocorre das 10h às 16h na Avenida Monteiro Lobato

YURI SENA

A unidade móvel do Procon marcará presença nesta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, no Terminal Metropolitano de Ônibus Taboão (avenida Monteiro Lobato, 59), das 10h às 16h, proporcionando atendimento à população. O veículo da Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor estende seus serviços semanalmente a diferentes bairros do município, oferecendo as mesmas facilidades encontradas nos postos fixos do Procon.

No local, os consumidores terão a oportunidade de registrar reclamações, esclarecer dúvidas e obter informações, além de solicitar o desbloqueio da Nota Fiscal Paulista.

Os agentes do Procon Guarulhos estarão presentes para orientar e investigar reclamações da comunidade em relação a estabelecimentos comerciais que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte