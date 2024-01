Tribunal de Contas do Estado do Paraná determina que Prefeitura de Curitiba suspenda compra de 70 ônibus elétricos, avaliados em R$ 317 milhões

Decisão tem como base argumento de que a compra não estava sendo efetuada por meio de Lei de Licitações

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) informou na última segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, que a Prefeitura de Curitiba recebeu uma determinação do órgão para suspender a aquisição de 70 ônibus elétricos; o investimento nos novos coletivos somava um valor total de R$ 317 milhões.

De acordo com o tribunal, a determinação é fruto de medida cautelar concedida pelo conselheiro Mauricio Requião, a partir de processo de denúncia protocolado.

Entre os argumentos que baseiam a decisão, o principal deles seria de que a compra dos ônibus não ocorra através da Lei de Licitações.

A Lei Municipal nº 16.276/23, aprovada pela Câmara de Vereadores em 19 de dezembro, esclarece que os 70 ônibus serão comprados pelas concessionárias que atuam no transporte urbano da capital paranaense, integralmente com os R$ 317 milhões, repassados, a título de subvenção, pela Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs) e o Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC).

“O que está ocorrendo, ao que tudo indica, é uma terceirização da compra pública ou um mútuo acordo de compra pública por delegação, já que os ônibus são adquiridos com recursos públicos, para integrar frota pública, com inequívoca (e indevida) inovação contratual e ampliação do objeto da concessão, com a utilização de suposta subvenção que, na realidade, apenas desvia a aparência de que o erário municipal está pagando pela compra”, declarou o conselheiro Mauricio Requião.

O representante do TCE ressalta que o processo “ofende o princípio licitatório, pois tanto a compra dos ônibus e a instalação da estrutura de recarga, quanto a própria operação dessa frota devem se submeter às regras de competição que promovem e organizam o mercado de fornecedores de bens e serviços ao Estado”. A liminar ressalta que “a opção eleita pela administração burla o dever de licitar, pois não é feita conta e risco da concessionária, razão pela qual não se trata de compra privada”.

O tribunal estipulou um prazo de 15 dias para a Prefeitura de Curitiba apresentar justificativas e esclarecimentos. Enquanto isso, os efeitos da cautelar seguem válidos até sua apreciação pelo Tribunal Pleno e o julgamento de mérito do processo, a não ser que a medida seja revogada antes disso.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte