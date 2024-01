Trens atendem passageiros em plataforma única após telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos ser danificado pela chuva nesta segunda-feira (8)

Plataforma 1 segue interditada até o momento

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, o telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos, na linha 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), foi danificado durante o período de chuva que atingiu São Paulo.

Na manhã desta terça (9), apenas a plataforma 2 recebe passageiros. A plataforma 1 segue interditada desde ontem.

Confira a última atualização da CPTM sobre o ocorrido:

“Por conta das fortes chuvas e ventos que atingiram a região do município de Guarulhos, uma parte do telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos, na Linha 13-Jade da CPTM, foi arrancada pelo vento por volta das 16h desta segunda-feira (08/01). Ninguém se feriu.

Os trens da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto estão utilizando a mesma plataforma para embarque e desembarque de passageiros.

Equipe de manutenção trabalhou durante toda a madrugada desta terça-feira (09/01) para retirar as telhas que estavam no rio e na avenida, além de realizar inspeção para garantir que não havia telhas soltas na estrutura. O próximo passo é o planejamento para recuperação do local o mais rápido possível.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte