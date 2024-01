Tarifas de ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte voltam a subir nesta terça (09)

Por determinação judicial, aumento foi suspenso, mas agora voltou a vigorar porque completou um ano após o reajuste anterior

ADAMO BAZANI

As tarifas de ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte voltaram a subir nesta terça-feira, 09 de janeiro de 2024.

O aumento médio é de 7,15%

Com isso, por exemplo, os valores básicos sobem de R$ 7,20 para R$ 7,70 e as integrações com o metrô ficam entre R$ 9,05 e R$ 12,35.

Os preços podem variar por linha de acordo com a extensão e tipo de ônibus.

Como mostrou o Diário do Transporte, o aumento chegou a ser aplicado em 29 de dezembro de 2023, mas o juiz Henrique Mendonça Schvartzman, do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), atendeu a um grupo de parlamentares mineiros e suspendeu o reajuste.

A alegação acatada era de que como a mais recente elevação no preço foi em 07 de janeiro de 2023, no entender do magistrado, as tarifas só poderiam ser elevadas a partir de 08 de janeiro de 2024 e não em 29 de dezembro de 2023, como ocorreu.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2024/01/02/justica-suspende-aumento-de-tarifa-de-onibus-metropolitanos-da-grande-bh-mas-estado-pode-tentar-reverter/

O sistema de transportes metropolitanos atende em 34 municípios, tem 635 linhas e uma frota cadastrada de 2.419 ônibus que realizam uma média mensal de 279.129 viagens.

Confira a tabela completa:

O Diário do Transporte também noticiou que a Justiça em primeira instância atendeu o mesmo grupo de parlamentares e chegou a suspender também o aumento de tarifa dos ônibus municipais de Belo Horizonte, mas a prefeitura conseguiu reverter a decisão e o reajuste continuou valendo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/29/revogada-decisao-que-suspendia-aumento-de-tarifa-de-onibus-em-belo-horizonte-e-passagem-esta-mais-cara-a-partir-desta-sexta-29/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes