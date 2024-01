Renovação de alvará para motoristas de transporte escolar pode ser solicitada a partir desta quarta-feira (10) em Poá (SP)

Documento terá validade ao longo de todo o ano de 2024 e poderá ser requisitado na Secretaria Municipal de Transportes da cidade

YURI SENA

A partir desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Poá estará recebendo solicitações e renovações de alvarás para motoristas de transporte escolar. O documento terá validade ao longo de todo o ano de 2024 e poderá ser requisitado na Secretaria Municipal de Transportes, situada na Rua Visconde do Rio Branco, número 55. O horário de atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Garanta a regularização do seu serviço dentro do prazo estipulado.

Para os motoristas enquadrados nas categorias Pessoa Física (autônomos) e Pessoa Jurídica (operando por meio de empresa com CNPJ), a Prefeitura solicita documentos específicos. Para Pessoa Jurídica, é necessário apresentar: CNH categoria D ou superior, CNPJ, Contrato Social, CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo), IPVA, Laudo de Inspeção Veicular, ISS do ano anterior quitado, documento comprobatório de aprovação em curso especializado, comprovante de residência nominal em Poá (apenas conta de luz ou água), atestado de antecedentes criminais, Certidão de Prontuário Geral Único expedido pelo Ciretran em menos de 30 dias antes da solicitação e alvará do ano anterior. Esteja ciente dos requisitos necessários para garantir uma solicitação eficiente.

Para autônomos buscando a renovação do alvará, os documentos necessários incluem: CNH categoria D ou superior, CRLV, IPVA, Laudo de Inspeção Veicular, ISS do ano anterior quitado, documento comprobatório de aprovação em curso especializado, comprovante de residência nominal em Poá (exclusivamente conta de luz ou água), atestado de Antecedentes Criminais, Certidão de Prontuário Geral Único expedido pelo Ciretran em menos de 30 dias antes da data da solicitação e alvará do ano anterior. Certifique-se de providenciar esses documentos para uma renovação eficiente do alvará.

Para aqueles que estão solicitando o documento pela primeira vez, além dos documentos mencionados anteriormente, é necessário apresentar: RG, CPF, Cadastro de Contribuinte Municipal, Certidão de Distribuição da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Poá e duas fotos 3×4.

Importante certificar-se de incluir esses itens para uma solicitação completa do alvará.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte