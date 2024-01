Ônibus e carreta se envolvem em acidente na BR-381 em Caeté (MG) nesta terça (9)

Coletivo teria colidido com a traseira do outro veículo; não há informações sobre feridos

GUILHERME STRABELLI

Um ônibus de turismo e uma carreta dos Correios se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira, 9 de janeiro de 2024. O caso aconteceu na altura da cidade de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo informações iniciais, o coletivo teria colidido com a traseira do outro veículo. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas ao local do episódio.

O acidente causou a interdição da BR-381, provocando congestionamento na via, especialmente no sentido Belo Horizonte. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte