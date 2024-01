Empresa de transporte é condenada a pagar Indenizações de R$ 154,13 e R$ 7 Mil após passageira cair de ônibus

Vitima alega que o motorista não aguardou o tempo adequado para sua saída, resultando na queda

YURI SENA

Em julho de 2021 em Taguatinga (DF), uma passageira relatou ter caído ao desembarcar de um ônibus, alegando que o motorista não aguardou o tempo adequado para sua saída, resultando em seu desequilíbrio e parte do corpo ficando pendurada para fora do veículo.

A mesma destacou que outros passageiros solicitaram ao condutor que parasse o ônibus. Como consequência desse incidente, a mulher afirma ter passado por uma cirurgia que a afastou do trabalho por um período de 81 dias.

Com base nos relatos, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal aplicou, de forma unânime, uma decisão que condenou a empresa de transporte público a indenizar a passageira devido ao acidente. A sentença estabeleceu os valores de R$ 154,13 para danos materiais e R$ 7 mil para danos morais.

Contudo a empresa de transporte alega que o incidente ocorreu devido à culpa da vítima, argumentando que, no momento da queda, o ônibus estava parado, além da passageira estar utilizando um salto alto o que resultou em seu desequilíbrio.

Segundo os Juizados Especiais do Distrito Federal, ao analisar o vídeo apresentado pela ré, comprova que mesmo considerando a possibilidade de a passageira ter perdido o equilíbrio devido ao salto alto, a porta foi aberta enquanto o ônibus estava em movimento. Esse fato resultou na descida da passageira com o veículo ainda em trânsito.

Na conclusão do caso, a juíza relatora destaca o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que define o serviço defeituoso. Sob essa normativa, o fornecedor é responsável, independentemente de culpa, reforçando assim o dever de indenizar por danos materiais e morais.

