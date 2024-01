CPTM vai investir R$ 4,2 milhões na revitalização do telhado da estação Brás

Empresa de engenharia foi contratada para realizar os serviços em 15 meses

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), operadora do transporte público ferroviário do Estado de São Paulo, contratou por R$ 4,2 milhões uma empresa de engenharia para revitalizar o telhado da Estação Brás, Linha 12 – Safira.

A Linha 12 é uma das mais importantes vias de acesso da zona leste de São Paulo e região do Alto Tietê ao centro da capital paulista.

Já a estação Brás concentra a integração entre os trens da CPTM e do Metrô de São Paulo na região central da capital.

A estação, inicialmente denominada Braz, surgiu em 1867 juntamente com a inauguração da nova estrada de ferro São Paulo Railway Company (SPR), a primeira construída em solo paulista.

Em 1979, o governo paulista inaugurou a Estação Brás Linha 3–Vermelha do Metrô de São Paulo, o que possibilitou o acesso por passarelas pela antiga Estação Roosevelt no largo da Concórdia, pela antiga Estação Braz e pela Estação Brás do Metrô.

O contrato foi assinado com a GF Engenharia, que venceu o pregão eletrônico, e terá prazo agora de 15 meses para executar os serviços.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 09 de janeiro de 2024.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes