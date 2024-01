Começa nesta terça (09) a eleição para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre (RS)

Votação acontece até o dia 6 de fevereiro

Começa nesta terça-feira, 09 de janeiro de 2024, o processo eleitoral para os novos integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA) de Porto Alegre (RS), para o biênio 2024/2025. O evento terá lugar na Câmara Municipal, nas salas das comissões 301, 302 e 303, na Região de Planejamento 1, das 17h às 20h.

Esta primeira etapa contemplará a Região de Planejamento 1, que abrange os bairros Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília e Santana. O CMDUA é reconhecido por sua importância na formulação de políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, sendo informalmente denominado Conselho do Plano Diretor.

Os participantes terão uma hora dedicada à apresentação das chapas concorrentes, seguida por duas horas de votação. O processo eleitoral visa eleger um conselheiro titular, dois suplentes e delegados junto aos respectivos Fóruns Regionais de Planejamento.

O secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, enfatizou a importância da participação ativa. “As eleições vão até 6 de fevereiro nas oito regiões de planejamento da Capital. Convidamos a todos para exercerem seu direito de eleger seu representante no conselho municipal que tem entre suas funções orientar os gestores públicos nas matérias de desenvolvimento urbano e ambiental”.

Podem exercer o direito de voto todos os maiores de 16 anos que possuam Cadastro de Pessoa Física (CPF) e residam em Porto Alegre. Será necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Para aqueles que desejam votar na Região de Planejamento do local de trabalho, é imprescindível apresentar, além do comprovante de residência, uma declaração de domicílio profissional.

Neste pleito, as eleições serão realizadas por meio de um programa desenvolvido pela Procempa, com supervisão da empresa contratada The Perfect Link Assessoria, Consultoria, Auditoria Empresarial Ltda, garantindo a segurança e transparência do processo eleitoral. O sistema foi projetado para assegurar a proteção dos dados dos eleitores, cumprindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). É essencial ressaltar que o voto será secreto.

As eleições acontecem até o dia 6 de fevereiro, uma terça-feira, abrangendo as oito regiões de planejamento da capital gaúcha. Este é um momento crucial para a comunidade participar ativamente na escolha dos representantes que serão responsáveis por pautas fundamentais para o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.

Comfira como será a votação, o calendário e conheça os candidatos:

17h – Início dos trabalhos com a abertura do secretário Germano Bremm e espaço de cinco minutos (prorrogáveis por mais cinco) para apresentação de cada uma das chapas. Após, a comissão responsável fará a apresentação de como será o processo de votação.

18h – Início do credenciamento dos eleitores. O primeiro passo é fazer o cadastro com CPF e comprovante de residência. O eleitor tem direito a um voto para conselheiro e um voto para delegado.

Das 18h às 20h – Período de votação. Realizado o credenciamento, o eleitor dirige-se ao computador, votando por meio de um sistema desenvolvido pela Procempa, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Após, o cidadão assina a lista de presenças e recebe um comprovante da participação. Serão entregues senhas a todos os eleitores que chegarem ao local de votação até as 20h, estendendo-se o processo até que o último cidadão com senha exerça seu direito.

Conheça os candidatos da Região de Planejamento 1:

Chapa 1

Titular: Felisberto Seabra Luisi – advogado especialista em regularização fundiária. Foi conselheiro do Orçamento Participativo de 1991 a 2023 e da Região de Planejamento 1 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA) de 2018 a 2023 e vice-presidente do Conselho Municipal de Acesso à Terra e Habitação (COMATHAB) de 1998 a 2000.

1º Suplente: Manuela Dalla Rosa

2º Suplente: Paulo Gilberto de Moraes Guarnieri

Chapa 2

Titular: Kleber de Oliveira Sobrinho – corretor de imóveis e empresário. Empreendedor há 10 anos no Centro Histórico, especialista em mercado imobiliário, tendo o primeiro prédio adequado ao novo Programa de Reabilitação do Centro Histórico. Formado em Marketing, com pós-graduação em Inovação, Marketing e Empreendedorismo.

1º Suplente: Paulo Centin Dornelles

2º Suplente: Jeferson Flores Souto

Clique aqui para acessar a lista de delegados da Região de Planejamento 1

Calendário de votação

9 de janeiro

Região de Planejamento 1

Local: Câmara Municipal – Salas das Comissões (301, 302 e 303) – avenida Loureiro da Silva, 255, Centro Histórico

Horário: das 17h às 20h

11 de janeiro

Região de Planejamento 2

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Giúdice – rua Dr. Caio Brandão de Mello, 1, Humaitá

Horário: das 17h às 20h

16 de janeiro

Região de Planejamento 3

Local: Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) – Vida Centro Humanístico – avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, Costa e Silva

Horário: das 17h às 20h

18 de janeiro

Região de Planejamento 4

Local: Centro Social Marista de Porto Alegre (Cesmar) – Estrada Antônio Severino, 1493, Rubem Berta

Horário: das 17h às 20h

23 de janeiro

Região de Planejamento 5

Local: Postão da Cruzeiro (Centro de Saúde Vila dos Comerciários) – rua Moab Caldas, 400, Santa Tereza

Horário: das 17h às 20h

25 de janeiro

Região de Planejamento 6

Local: Centro da Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) – rua Arroio Grande, 50, Cavalhada

Horário: das 17h às 20h

30 de janeiro

Região de Planejamento 7

Local: Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA) – Estrada João de Oliveira Remião, 4444, Lomba do Pinheiro

Horário: das 17h às 20h

6 de fevereiro

Região de Planejamento 8

Local: Centro de Promoção da Infância e Juventude (CPIJ) – rua Mississipi, 130, Restinga

Horário: das 17h às 20h

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte