Chuva afeta circulação de trens na linha 12-Safira na tarde desta terça (09)

Árvore caiu sobre a via e rede aérea; operação acontece em via única no trecho entre as estações USP Leste e Engenheiro Goulart, no sentido Tatuapé

YURI SENA/ARTHUR FERRARI

Devido a forte chuva que atinge São Paulo e sua região metropolitana nesta terça-feira, 09 de janeiro de 2024, o serviço da linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) enfrenta alterações. Os trens operam com maiores intervalos em todo o sistema e em via única entre as estações USP Leste e Engenheiro Goulart, no sentido Tatuapé.

Em nota, a companhia diz que uma árvore caiu sobre a via e rede aérea.

Passageiros podem recorrer às linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô como alternativa.

Nota da CPTM na íntegra:

“Na tarde desta terça-feira, por volta das 17h, devido à queda de árvore que atingiu a via e rede aérea, os trens da Linha 12-Safira circulam em via única no trecho entre as estações USP Leste e Engenheiro Goulart, sentido Tatuapé, gerando maiores intervalos na linha. A equipe de manutenção da companhia está atuando para normalizar a circulação o mais rápido possível.”

Além disso, em virtude de obras para aprimoramento do sistema, a circulação Brás e Tatuapé se encontra temporariamente interrompida, como mostrou o Diário do Transporte.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte