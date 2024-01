Acidente envolvendo caminhão-tanque interrompe fluxo na Dutra em Pindamonhangaba (SP)

Ocorrência foi registrada na altura do km 95, sentido São Paulo, e congestionamento chega a 20 quilômetros

YURI SENA

Nesta terça-feira, 9 de janeiro de 2024, um caminhão-tanque, carregado com combustível, tombou na Via Dutra, em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo, por volta da manhã. O incidente ocorreu no km 95, resultando em um congestionamento que atingiu aproximadamente 20 quilômetros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão-tanque, que tombou na Via Dutra, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao pronto-socorro de Pindamonhangaba. Às 10h56, a pista no sentido Rio de Janeiro foi liberada, entretanto, a pista no sentido São Paulo permanece interditada.

Não há previsão para o destombamento e remoção da carreta. Como medida temporária, foram abertas as contenções no canteiro central dos kms 91 e 96, permitindo o fluxo de tráfego em mão dupla nesse trecho afetado.

Autoridades estão no local para lidar com a situação e orientar os motoristas.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte