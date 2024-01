VÍDEO: Chuva forte arranca telhado de estação em Guarulhos e modifica operação da Linha 13 Jade da CPTM

Ninguém se feriu e trens utilizam uma única plataforma nos dois sentidos

ÁDAMO BAZANI e YURI SENA

A forte chuva que atingiu a capital e Grande São Paulo na tarde desta segunda -feira, 08 de janeiro de 2024, acompanhada de ventos, arrancou parte do telhado da Estação Aeroporto, em Guarulhos da Linha 13-Jade da CPTM.

Por causa do estrago, os trens operam em uma só plataforma variando os sentidos.

De acordo com a companhia, em nota, ninguém se feriu

Veja a nota completa

Por conta das fortes chuvas e ventos que atingiram a região do município de Guarulhos, uma parte do telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos, na Linha 13-Jade da CPTM, foi arrancada pelo vento por volta das 16h desta segunda-feira (08/01). Ninguém se feriu.

Os trens da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto estão utilizando a mesma plataforma para embarque e desembarque de passageiros. A companhia já está atuando para normalizar a operação na estação o mais rápido possível.

