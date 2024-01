VÍDEO: Acidente entre ônibus e caminhão deixa diversos mortos em São José do Jacuípe, na Bahia, neste domingo (7)

Colisão ocorreu na rodovia BR-324; pista seguia interditada por volta das 6h30 desta segunda-feira

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na noite deste domingo, 7 de janeiro de 2024, um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou ao menos 25 mortos e cinco feridos na rodovia BR-324, próximo a São José do Jacuípe, região norte da Bahia.

De acordo com o coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, a colisão ocorreu por volta das 22h30, o ônibus seguia de Guarajuba para Jacobina.

Dentre as vítimas, 22 são passageiros que estavam no ônibus, além de três outros indivíduos que se encontravam no caminhão.

No momento, não há detalhes sobre o que causou o acidente.

Segundo a brigada citada, uma pessoa foi encaminhada para um hospital no município de Capim Grosso. Já outras cinco foram socorridas em uma unidade de saúde em Nova Fátima.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a pista ainda se encontrava interditada por volta das 6h30 na manhã desta segunda-feira (8).

Confira a nota divulgada pela Brigada Anjos Jacuipenses:

“Equipe acionada para um grave acidente envolvendo múltiplas vítimas uma colisão de caminhão e micro-ônibus na Br 324, próximo a Gavião. O ônibus estava fazendo o trajeto de Guarajuba para Jacobina. Equipe juntamente com os Anios da Caatinga, Samu de Capim Grosso, Grupamento de Bombeiros de Capela, Equipe nitra-hospitalar e ambulância da cidade de Nova Fátima, Bombeiros Militares, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal realizaram o resgate de algumas vítimas para o Hospital de Nova Fátima, e 24 vitimas fatais dentre elas 07 masculinos, 17 femininos incluindo uma gestante.

Em nome de toda equipe deixamos aqui os nossos profundos e sinceros sentimentos a toda família pela tamanha tragédia e irreparável perda.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte