Usuários do transporte coletivo de Rondonópolis (MT) devem trocar o cartão a partir desta segunda-feira (08)

Ônibus estarão rodando com novo sistema de bilhetagem a partir do dia 1º de fevereiro

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, todos os passageiros do transporte coletivo de Rondonópolis, no Mato Grosso, devem fazer a troca do cartão do usuário e também o cadastro facial no novo sistema de bilhetagem.

O atendimento acontece de de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e será feito exclusivamente na unidade do Ganha Tempo, que fica na antiga rodoviária.

Os usuários devem levar o cartão atual e apresentar o documento pessoal e comprovante de endereço, para retirar o novo cartão. Os portadores de necessidades especiais, devem apresentar também o documento da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).

A presidente da AMTC (Autarquia Municipal do Transporte Coletivo), Pricila Paiva, destacou que todos os usuários devem fazer a troca do cartão para garantir o acesso aos veículos que estarão rodando com novo sistema a partir do dia 1º de fevereiro. “As catracas só serão liberadas com a utilização do novo cartão, inclusive para aqueles que possuem gratuidade, como os idosos, estudantes e líderes comunitários”.

Com o novo sistema de bilhetagem, os usuários poderão fazer a recarga dos cartões no Ganha Tempo com pagamento via pix e também com a opção de recarga pelo site. Outra inovação possível com a implantação do novo sistema é o reconhecimento facial do usuário para evitar fraudes.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte